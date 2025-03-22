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Прохладная суббота будет в Челябинской области

В субботу, 22 марта, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшой снег, мокрый снег, в горах до умеренного. Температура воздуха днем составит на севере от +1 до +6 градусов, на юге — от +3 до +8. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 14.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 53% 756 мм рт. ст. +8°

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха днем составит от +4 до +6 градусов. Ветер юго-западный 6−11 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 22 марта, у Александра, Александры, Алексея, Афанасия, Валентина, Валерия, Дмитрия, Ивана, Ильи, Ираклия, Кирилла, Леонтия, Михаила, Натальи, Николая, Сергея, Тараса.

Между прочим, 22 марта 2025 года отмечают день Жаворонка. Согласно народным приметам, сегодня не следует делать уборку. Если мыть полы, то вместе с пылью и грязью из дома «уйдут» деньги.