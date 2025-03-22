Прохладная суббота будет в Челябинской области

В субботу, 22 марта, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшой снег, мокрый снег, в горах до умеренного. Температура воздуха днем составит на севере от +1 до +6 градусов, на юге — от +3 до +8. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 14.