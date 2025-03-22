Прохладная суббота будет в Челябинской области

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха днем составит от +4 до +6 градусов. Ветер юго-западный 6−11 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 22 марта, у Александра, Александры, Алексея, Афанасия, Валентина, Валерия, Дмитрия, Ивана, Ильи, Ираклия, Кирилла, Леонтия, Михаила, Натальи, Николая, Сергея, Тараса.
Между прочим, 22 марта 2025 года отмечают день Жаворонка. Согласно народным приметам, сегодня не следует делать уборку. Если мыть полы, то вместе с пылью и грязью из дома «уйдут» деньги.