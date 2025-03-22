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Вандалы повредили ограждение спортивной площадки в Шелехове

Испорчены все 14 секций.

В Шелехове неизвестные сломали все 14 секций ограждения спортивной площадки. Это место популярно среди жителей микрорайона Привокзальный. Молодежь занимается здесь спортом и активным отдыхом, рассказал глава Алексей Тенигин.

— В очередной раз призываю жителей и гостей города бережно относиться к объектам благоустройства! — написал в соцсетях градоначальник, опубликовав фото нанесенного ущерба.

Напомним, ранее случай вандализма произошел в Черемхово. Подростки похитили голубей, которые были установлены на памятнике Владимира Гуркина. Двух голубей удалось вернуть, их вновь установили на памятнике. Еще один нуждается в восстановлении.