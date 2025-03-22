Казахстан вошел в топ-50 стран по уровню счастья их жителей

Первое место в рейтинге восьмой раз заняла Финляндия. В пятерку лидеров вошли также Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды.
В топ-20 стран попали Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург, Мексика, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Бельгия, Ирландия, Литва, Австрия, Канада, Словения и Чехия.
Казахстан расположился на 43 строчке, оставив позади Россию, Кыргызстан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан. Украина заняла 111 место.
Самой несчастной страной вновь стал Афганистан. Второе место с конца заняла Сьерра-Леоне, а третье — Ливан.
Место в рейтинге рассчитывалось, исходя из шести параметров:
- ВВП на душу населения;
- продолжительность жизни;
- щедрость;
- социальная поддержка;
- свобода и коррупция в части их влияния на принятие важных жизненных решений.