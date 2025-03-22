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Пенсионеры могут получить больше льгот: вот что надо сделать

Профессор Финогенова перечислила льготы пенсионерам, для которых нужно заявление.

Источник: Комсомольская правда

Российские пенсионеры могут увеличить количество получаемых ими льгот, если будут внимательно следить за перечнем федеральных и региональных льгот и субсидий, для получения которых необходимо написать заявление. Об этом напомнила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт указала, что, подав заявление в отделении Социального фонда, МФЦ или через Госуслуги, пенсионер может получить такие федеральные льготы, как выплаты по оплате ЖКУ и капремонта, налоговые вычеты, бесплатный проезд по железной дороге к месту лечения, доплаты за сельский стаж и за иждивенцев.

Также Финогенова напомнила в интервью агентству «Прайм» о существовании в ряде регионов субсидий для малообеспеченных, льгот на проезд общественным транспортом, местных доплат по возрасту, семейному положению и за звание «ветеран труда».

Ранее сообщалось, что на правительственной комиссии по развитию садоводства и огородничества рассматривались вопросы льготных тарифов для садоводов и огородников на воду, электричество и вывоз мусора.

О том, какие льготы положены предпенсионерам в 2025 году и что нужно сделать для получения мер поддержки, разбираемся вместе с экспертом здесь на KP.RU.