Пенсионеры могут получить больше льгот: вот что надо сделать

Российские пенсионеры могут увеличить количество получаемых ими льгот, если будут внимательно следить за перечнем федеральных и региональных льгот и субсидий, для получения которых необходимо написать заявление. Об этом напомнила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.