Участок республиканской трассы в СКО закрыли на 20 дней

Речь идёт о дороге «Обход города Петропавловск» (км 4−7) с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль. Участок закрыт с 21 марта для всех видов автотранспорта в связи с укрепительными работами защитной дамбы. Ориентировочное время открытия — 10 апреля 2025 года.