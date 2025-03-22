Участок республиканской трассы в СКО закрыли на 20 дней

В СКО на 20 дней закрыли участок республиканской автодороги из-за работ по предупреждению паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО «КазАвтоЖол».
Речь идёт о дороге «Обход города Петропавловск» (км 4−7) с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль. Участок закрыт с 21 марта для всех видов автотранспорта в связи с укрепительными работами защитной дамбы. Ориентировочное время открытия — 10 апреля 2025 года.
Альтернативные маршруты:
— для легковых машин — через Петропавловск;
— для грузового транспорта — по автодороге «Петерфельд-Архангельское-Новокаменка» и далее по республиканской трассе «Жезказган-Петропавловск» через Аркалык (км 0−30 и км 938−954).