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Кошелев: В России на 11,9% проиндексируют тарифы ЖКХ с 1 июля

С 1 июля будут проиндексированы тарифы на оплату газа, воды, электричества и отопления.

Источник: Комсомольская правда

В России проиндексируют тарифы ЖКХ. Речь идет об оплате за электроэнергию, газ, воду и отопление. Рост тарифов произойдет с 1 июля, причем итоговые цифры в регионах будут отличаться. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев объяснил это тем, что окончательные решения региональные службы принимают на основании федеральных коридоров индексации.

«В соответствии с распоряжением правительства РФ от 15 ноября 2024 года, изменения оплаты за коммунальные услуги по регионам установлены на 11,9%. Процент является усредненным по стране», — сказал Кошелев РИА Новости.

Предполагается, что меньше всего тарифы подрастут в Республике Алтай и Амурской области, а наибольший порог роста ожидается в Архангельской области, Пермском крае и Кемеровской области.

Напомним, предыдущее повышение тарифов ЖКХ коснулось общедомовых нужд, капремонта, вывоза ТКО, и связывалось с сезонным удорожания тепла, ростом расходов на содержание коммунальной инфраструктуры.

Тем временем группа депутатов Госдумы разрабатывает предложения по повышению пенсионных выплат до уровня 40% от заработной платы.