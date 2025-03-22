Кошелев: В России на 11,9% проиндексируют тарифы ЖКХ с 1 июля

В России проиндексируют тарифы ЖКХ. Речь идет об оплате за электроэнергию, газ, воду и отопление. Рост тарифов произойдет с 1 июля, причем итоговые цифры в регионах будут отличаться. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев объяснил это тем, что окончательные решения региональные службы принимают на основании федеральных коридоров индексации.
«В соответствии с распоряжением правительства РФ от 15 ноября 2024 года, изменения оплаты за коммунальные услуги по регионам установлены на 11,9%. Процент является усредненным по стране», — сказал Кошелев РИА Новости.
Предполагается, что меньше всего тарифы подрастут в Республике Алтай и Амурской области, а наибольший порог роста ожидается в Архангельской области, Пермском крае и Кемеровской области.
Напомним, предыдущее повышение тарифов ЖКХ коснулось общедомовых нужд, капремонта, вывоза ТКО, и связывалось с сезонным удорожания тепла, ростом расходов на содержание коммунальной инфраструктуры.
Тем временем группа депутатов Госдумы разрабатывает предложения по повышению пенсионных выплат до уровня 40% от заработной платы.