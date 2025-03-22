Кошелев: В России на 11,9% проиндексируют тарифы ЖКХ с 1 июля

В России проиндексируют тарифы ЖКХ. Речь идет об оплате за электроэнергию, газ, воду и отопление. Рост тарифов произойдет с 1 июля, причем итоговые цифры в регионах будут отличаться. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев объяснил это тем, что окончательные решения региональные службы принимают на основании федеральных коридоров индексации.