10 лучших сериалов про маньяков и серийников, которые стоит увидеть

Узнав о появлении подражателя, Жанна предлагает полиции свою помощь на двух условиях: она должна покинуть тюрьму, а её сын Денис — возглавить следственную группу. Для Дениса мать давно мертва — с тех пор как она призналась в серии ужасных убийств. Сын считает, что она олицетворяет зло и разрушает всё, к чему прикасается. Однако, если игнорировать её помощь, убийства продолжатся. Связь между преступлениями подражателя и Самкой Богомола становится всё более сомнительной: жертвы подражателя не были морально испорченными людьми, в отличие от жертв самой Жанны. И Денис начинает догадываться, в чём истинная причина этих преступлений.