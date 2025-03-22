Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники разработали схему обмана пенсионеров на льготных лекарствах: вот что они делают

МВД: Мошенники обманывают пенсионеров, предлагая якобы льготные цены на лекарства.

Источник: Комсомольская правда

В России активизировались мошенники, которые обманывают пенсионеров, предлагая лекарства по якобы льготным ценам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Сообщается, что аферисты звонят жертвам по телефону и предлагают воспользоваться возможностью покупки препаратов якобы по льготным ценам. В результате вместо лекарства пенсионеры получают таблетки- «пустышки», не содержащие никаких активных компонентов, или не получают совсем ничего.

Тем временем в ряде крупных российских городов распространилась новая мошенническая схема. Преступники, представляясь сотрудниками банков, ходят по квартирам и предлагают доверчивым гражданам услуги по обмену валюты. Это отвлекающий маневр, чтобы похитить деньги.

О том, как злоумышленники украли голос и личность россиянки с помощью одной ссылки и выманили деньги у ее родственницы, читайте здесь на KP.RU.