Мошенники разработали схему обмана пенсионеров на льготных лекарствах: вот что они делают

В России активизировались мошенники, которые обманывают пенсионеров, предлагая лекарства по якобы льготным ценам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.
Сообщается, что аферисты звонят жертвам по телефону и предлагают воспользоваться возможностью покупки препаратов якобы по льготным ценам. В результате вместо лекарства пенсионеры получают таблетки- «пустышки», не содержащие никаких активных компонентов, или не получают совсем ничего.
Тем временем в ряде крупных российских городов распространилась новая мошенническая схема. Преступники, представляясь сотрудниками банков, ходят по квартирам и предлагают доверчивым гражданам услуги по обмену валюты. Это отвлекающий маневр, чтобы похитить деньги.
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