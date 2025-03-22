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Мама с ребенком оказались на волоске от смерти, возвращаясь домой. Их спасло чудо

Врач спас женщину с ребенком из полыньи в Бурятии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Этот случай произошел в Улан-Удэ, столице Бурятии. Женщина возвращалась домой вместе с ребенком по улице Степная Протока, что в районе Левого берега. Продолжить путь сибирячка решила по льду реки. Но, сделав несколько шагов, мать и ребенок провалились в полынью и упали в холодную воду.

Страшно представит, чем все могло обернуться, если бы не счастливое стечение обстоятельств. В этот момент на берегу был Зоригто Балханов, врач республиканской клинической больницы имени Семашко. Он приехал к реке с семьей, чтобы собрать камни для религиозного обряда. Увидев случившееся, мужчина бросился на помощь. В считанные минуты он вытащил попавших в беду людей и убедился, что их жизням больше ничего не угрожает.

О смелом поступке рентгенхирурга рассказали в больнице, где тот работает:

— Мы искренне гордимся своим коллегой! Спасение жизней не только в операционной, но и в обычной жизни доказывает, что профессия врача выбрана не случайно, а по душе.

Важно! Спасатели МЧС просят сибиряков не выходить на весенний лед. Это опасно.