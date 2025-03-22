Мама с ребенком оказались на волоске от смерти, возвращаясь домой. Их спасло чудо

Страшно представит, чем все могло обернуться, если бы не счастливое стечение обстоятельств. В этот момент на берегу был Зоригто Балханов, врач республиканской клинической больницы имени Семашко. Он приехал к реке с семьей, чтобы собрать камни для религиозного обряда. Увидев случившееся, мужчина бросился на помощь. В считанные минуты он вытащил попавших в беду людей и убедился, что их жизням больше ничего не угрожает.