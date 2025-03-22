Большой Джордж ушёл на покой: Легенда бокса Джордж Форман скончался в 76 лет

Большой Джордж, как его прозвали поклонники, дважды становился чемпионом мира в супертяжёлом весе. Многие его бои вошли в золотую коллекцию мирового бокса. В 1973 году Форман одержал победу над не менее легендарным Джо Фрейзером, а в 1974-м разделил ринг с Мухаммедом Али, потерпев поражение после восьми раундов зрелищного поединка.