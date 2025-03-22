Хинштейн: 406 студентов из Курской области перевели на бесплатное обучение

В Курской области более 400 студентов из приграничных районов, ранее обучавшихся на платной основе, переведены на бесплатное обучение. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Данная мера поддержки затронула 406 студентов и была реализована по решению правительства России. Хинштейн отметил этот шаг в своем Telegram-канале после рабочего визита в Курск секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева.
Ранее стало известно, что доступ в некоторые населенные пункты Курской области могут открыть в течение недели.