Офтальмолог назвала коварные болезни, вызывающие сухость и зуд в глазах

Зуд в глазах — это не просто неприятное ощущение, а сигнал организма о возможных проблемах. Дискомфорт может быть вызван различными причинами — от аллергии и инфекции до стрессов и серьезных заболеваний. Об этом KP.RU рассказала офтальмолог, ретинолог, лазерный хирург Светлана Чистякова.