Офтальмолог назвала коварные болезни, вызывающие сухость и зуд в глазах

Зуд в глазах — это не просто неприятное ощущение, а сигнал организма о возможных проблемах. Дискомфорт может быть вызван различными причинами — от аллергии и инфекции до стрессов и серьезных заболеваний. Об этом KP.RU рассказала офтальмолог, ретинолог, лазерный хирург Светлана Чистякова.
— Чаще всего причина такого состояния заключается в аллергической реакции организма. Кроме того, зуд в уголках глаз может сопровождать ОРВИ, травмы глаза, блефарит, синдром сухого глаза, инфекционные поражения глаз, а также глаукому, трахому и катаракту, — объяснила медик.
Частая психосоматическая причина зуда — стресс. Он приводит к переутомлению, нарушению сна и кровообращения, что может вызывать сухость, подергивание век и даже ухудшение зрения.
Причиной могут стать и нарощенные ресницы. Легкий зуд после процедуры — нормальное явление, поскольку веко подвергается длительному воздействию. Однако если зуд не проходит или усиливается, причиной могут быть аллергическая реакция на клей, инфицирование или даже травмирование глаз при неправильном наращивании.