В Челябинске установят праздничную иллюминацию к 9 Мая

В рамках технического задания подрядчик должен изготовить и установить 150 световых консолей. Монтаж разделен на два этапа: первый — от Болейко до Краснознаменной, второй — от Чайковского до Салавата Юлаева. Приступить к выполнению работ компания сможет сразу после заключения контракта, а завершить их необходимо до 30 апреля 2025 года.