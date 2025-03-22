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В Челябинске установят праздничную иллюминацию к 9 Мая

Администрация Челябинска ищет подрядчика для монтажа световых конструкций в виде звезд на проспекте Победы. Работы пройдут на участке, ограниченном улицами Болейко и Салавата Юлаева. Об этом сообщается на официальном портале госзакупок. Там размещен соответствующий тендер с бюджетом 20 млн рублей.

В рамках технического задания подрядчик должен изготовить и установить 150 световых консолей. Монтаж разделен на два этапа: первый — от Болейко до Краснознаменной, второй — от Чайковского до Салавата Юлаева. Приступить к выполнению работ компания сможет сразу после заключения контракта, а завершить их необходимо до 30 апреля 2025 года.

Обязательным условием договора является пятилетняя гарантия на установленные конструкции. Проект призван создать праздничную атмосферу к 9 Мая и сохранить ее в последующие годы.