Россиянам рассказали, когда можно не гасить долги по коммуналке

По словам Бондаря, эта процедура замораживает долг и позволяет сохранить единственное жилье. Он также напомнил, что существует также внесудебное банкротство, доступное через МФЦ для долгов от 25 тысяч до одного миллиона рублей, при условии отсутствия дохода и имущества. Он указал, что должник может подать ходатайство о пропуске срока исковой давности, если начисления по ЖКУ были более трех лет назад, однако при этом должник не должен признавать долг.