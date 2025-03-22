В Омской области закрыли пятую из девяти ледовых переправ

В Усть-Ишимском районе закрыли первую ледовую переправу через Иртыш. Ледовая дорога «Аксеновская» соединяла поселок Аксеново с селом Ярково. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
На подъездах к закрытой переправе появились дорожные знаки и аншлаги о запрете движения. Подъезды также засыпали снегом.
На сегодня в Омской области действуют четыре из девяти переправ: «Изюкская» (Тевризский район), «Белоярская» (Тевризский район), Бородинская (Тевризский район) и «Никольская» (Усть-Ишимский район). Грузоподъемность каждой составляет 5 тонн.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Знаменском районе закрыли еще все ледовые переправы через Иртыш.