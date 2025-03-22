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Приморцам советуют вернуться к ношению защитных масок

В край может прийти третья волна гриппа и ОРВИ.

Источник: Аргументы и факты

Приморцев предупредили о третьей волне заболеваемости гриппом и ОРВИ. Рост новых случаев в России отмечается повсеместно. По опыту прошлых лет в Приморье новая волна гриппа обычно приходит на две недели позже, чем в Центральную Россию.

Третий этап эпидемического сезона всегда приходится на зимне-весенний период. Болеют в это время в основном уязвимые группы населения, которые переносят ОРВИ второй, а то и третий раз за этот сезон. В первую очередь это люди с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом. Чаще всего болезнь у них протекает довольно тяжело.

Заболеваемость в западных районах страны держится на высоком уровне уже третью неделю. Первые тревожные признаки новой волны наблюдаются и в Приморье. Здесь за неделю количество новых случаев острых респираторных заболеваний и гриппа выросло на 2 процента.

Можно ли это считать предвестником третьей волны заболеваемости в регионе, покажет время. Однако медики настоятельно советуют обезопасить себя — избегать контактов с чихающими и кашляющими, использовать защитные маски в местах массового скопления людей и тщательно мыть руки после улицы.