Приморцам советуют вернуться к ношению защитных масок

Третий этап эпидемического сезона всегда приходится на зимне-весенний период. Болеют в это время в основном уязвимые группы населения, которые переносят ОРВИ второй, а то и третий раз за этот сезон. В первую очередь это люди с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом. Чаще всего болезнь у них протекает довольно тяжело.