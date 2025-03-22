Россиян обманывают «льготными лекарствами»

«Пенсионерами по телефону может связаться незнакомец, который предлагает приобрести лекарства по “льготным” ценам», — сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства. По информации МВД, мошенники часто звонят пенсионерам и предлагают купить лекарства по заманчивым ценам. Однако на деле это может оказаться обманом. В таком случае жертва рискует получить таблетки-пустышки или не получить товар вовсе.