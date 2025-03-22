Россиянам объяснили, что можно, а что нельзя делать на кладбище

«Раскладывать на могиле умершего продукты, наливать водку в рюмку и ставить ее на могилу — это называется кощунство, то есть надругательство над святыней. Сами продукты на тот свет не попадают. У нас нет портала, который переносит бутылку, помидорку и конфетку на тот свет умершему», — отметил священнослужитель.