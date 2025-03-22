Россиянам объяснили, что можно, а что нельзя делать на кладбище

Православные верующие 22 марта отмечают Родительскую субботу Великого поста. В этот день принято навещать могилы близких и родных. О том, что можно делать на кладбище, а что категорически запрещено, aif.ru рассказал иерей Максим Портнов, настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка.
Можно ли приносить еду на могилу?
На российских кладбищах достаточно часто можно увидеть на могилах тарелки со сладостями. Иерей Максим Портнов объяснил, почему нельзя приносить на могилы еду.
«Раскладывать на могиле умершего продукты, наливать водку в рюмку и ставить ее на могилу — это называется кощунство, то есть надругательство над святыней. Сами продукты на тот свет не попадают. У нас нет портала, который переносит бутылку, помидорку и конфетку на тот свет умершему», — отметил священнослужитель.
По его словам, продукты на кладбище можно брать только для раздачи милостыни, но ни в коем случае не оставлять их на могилах.
Разрешается ли есть и пить алкоголь на кладбище?
Иерей Портнов подчеркнул недопустимость «пикников» на кладбище. Он подчеркнул, что поминками являются молитвы родных и близких за конкретно взятого человека, которые совершаются либо в храме, либо дома, либо на могиле.
«Непосредственно на самом кладбище никогда не устраивались поминальные обеды. Это бред полный», — объяснил священнослужитель.
Что нужно сделать, придя на кладбище?
Священнослужитель отметил, что на кладбище нужно приходить, чтобы убраться на могиле и помолиться за умершего.
«Для нас это место, где восстанет наш родной и близкий человек. Поэтому стоит там почистить, траву и мусор аккуратно сложить в специальное место На кладбище православные верующие берут молитвослов, потому что у могилы близкого нужно совершить краткую литию, прочитать молитвы», — рассказал он.
В субботу, 22 марта, православные христиане вспоминают о сорока Севастийских мучениках. В 2025 году этот день также совпал с родительской субботой Великого поста (всего их три — 15, 22 и 29 марта).