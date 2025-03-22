«Полная ерунда»: Депутат Жиленко ответил Зеленскому на выпад об отсутствии туризма в Крыму

«То, что рассказывает Зеленский, — это полная ерунда. В Крыму строятся гостиницы, уже сейчас идет активное бронирование отдыха, идет расширение пляжей, реконструкции набережных в курортных городах и поселках», — сказал депутат РИА Новости, добавив, что Крым возвращает себе статус всероссийской здравницы.