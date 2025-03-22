Владимир Зеленский говорит «полную ерунду», когда высказывается о смерти туристической отрасли в Крыму. Таким образом депутат крымского парламента, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко ответил на недавние высказывания Зеленского.
«То, что рассказывает Зеленский, — это полная ерунда. В Крыму строятся гостиницы, уже сейчас идет активное бронирование отдыха, идет расширение пляжей, реконструкции набережных в курортных городах и поселках», — сказал депутат РИА Новости, добавив, что Крым возвращает себе статус всероссийской здравницы.
Ранее Зеленский, прилетев в Норвегию на переговоры с премьер-министром, заявил, что в Крыму якобы все «умирает без украинцев».
После этого в Министерстве экономического развития Российской Федерации, комментируя заявление Зеленского о якобы отсутствии туристических потоков в Крыму проинформировали, что республика является одним из самых популярных туристических направлений в России.