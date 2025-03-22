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Губернатор отменил встречи с жителями Тулунского района из-за болезни

Об этом он написал в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области сообщил в соцсетях о том, что вынужден отменить запланированные на 22 марта встречи с жителями Тулунского района из-за болезни. Об этом Игорь Кобзев написал в своих соцсетях.

— Принял решение не рисковать ничьим здоровьем. Обе встречи — в Тулунском районе и в Тулуне — обязательно проведу в следующий приезд на территорию, — опубликовал пост Игорь Кобзев.

Работу в территориях продолжат председатель правительства Константин Зайцев и министры. Они лично посетят несколько объектов.

Напомним, за прошлую неделю в Приангарье зарегистрирован 23161 случай заболевания ОРВИ. Лабораторно подтвержден диагноз гриппа у 438 человек. Выявлено 50 новых случаев COVID-19.