Губернатор отменил встречи с жителями Тулунского района из-за болезни

Губернатор Иркутской области сообщил в соцсетях о том, что вынужден отменить запланированные на 22 марта встречи с жителями Тулунского района из-за болезни. Об этом Игорь Кобзев написал в своих соцсетях.
— Принял решение не рисковать ничьим здоровьем. Обе встречи — в Тулунском районе и в Тулуне — обязательно проведу в следующий приезд на территорию, — опубликовал пост Игорь Кобзев.
Работу в территориях продолжат председатель правительства Константин Зайцев и министры. Они лично посетят несколько объектов.
Напомним, за прошлую неделю в Приангарье зарегистрирован 23161 случай заболевания ОРВИ. Лабораторно подтвержден диагноз гриппа у 438 человек. Выявлено 50 новых случаев COVID-19.