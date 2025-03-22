МЧС: на водоемах Иркутской области стремительно тает лед

Резкое потепление и аномально высокие для марта температуры обернулись быстрым разрушением льда на водоемах Приангарья. Рыбаков и туристов настоятельно просят не рисковать. Об этом рассказал Андрей Карепов, начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области.
— Лед напитан водой, игольчатый, что делает его хрупким и крайне опасным — он не способен выдержать даже небольшую нагрузку, — отмечают спасатели.
Важно! В нынешних условиях ни в коем случае нельзя выходить на весенний лед, а также выезжать на него вне переправ. Особенно быстро он истончается в устьях рек и притоках, в местах быстрого течения, бьющих ключей, где есть растительность.
Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о подругах, которые катались по Байкалу на коньках. Они даже не догадывались, что случайно снимут на видео.