Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: на водоемах Иркутской области стремительно тает лед

Всему виной высокие для марта дневные температуры.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Резкое потепление и аномально высокие для марта температуры обернулись быстрым разрушением льда на водоемах Приангарья. Рыбаков и туристов настоятельно просят не рисковать. Об этом рассказал Андрей Карепов, начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области.

— Лед напитан водой, игольчатый, что делает его хрупким и крайне опасным — он не способен выдержать даже небольшую нагрузку, — отмечают спасатели.

Важно! В нынешних условиях ни в коем случае нельзя выходить на весенний лед, а также выезжать на него вне переправ. Особенно быстро он истончается в устьях рек и притоках, в местах быстрого течения, бьющих ключей, где есть растительность.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о подругах, которые катались по Байкалу на коньках. Они даже не догадывались, что случайно снимут на видео.