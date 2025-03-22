Умер Джордж Форман, экс-чемпион мира по боксу

В США скончался Джордж Форман, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе. Об этом информирует издание TMZ.
Сообщается, что легендарный боксер ушел из жизни 21 марта в окружении родных и близких.
Форман был чемпионом по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). При этом спортсмен стал старейшим чемпионом мира в истории бокса, когда ему было 45 лет. На профессиональном ринге выиграл 76 из 81 поединка.
Форман также известен тем, что в 2017 году бросил перчатку голливудскому актеру Стивену Сигалу, предложив тому провести бой. Предложение он направил через социальные сети.
Накануне стало известно, что в Австралии 21-летний боец MMA умер из-за болезни, вызванной чрезмерными тренировками.
Также сообщалось, что трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов умер на тренировке.