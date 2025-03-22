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Умер Джордж Форман, экс-чемпион мира по боксу

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Форман умер в 76 лет.

Источник: Комсомольская правда

В США скончался Джордж Форман, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе. Об этом информирует издание TMZ.

Сообщается, что легендарный боксер ушел из жизни 21 марта в окружении родных и близких.

Форман был чемпионом по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). При этом спортсмен стал старейшим чемпионом мира в истории бокса, когда ему было 45 лет. На профессиональном ринге выиграл 76 из 81 поединка.

Форман также известен тем, что в 2017 году бросил перчатку голливудскому актеру Стивену Сигалу, предложив тому провести бой. Предложение он направил через социальные сети.

Накануне стало известно, что в Австралии 21-летний боец MMA умер из-за болезни, вызванной чрезмерными тренировками.

Также сообщалось, что трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов умер на тренировке.