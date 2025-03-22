Умер Джордж Форман, экс-чемпион мира по боксу

Форман был чемпионом по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). При этом спортсмен стал старейшим чемпионом мира в истории бокса, когда ему было 45 лет. На профессиональном ринге выиграл 76 из 81 поединка.