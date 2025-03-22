Радий Хабиров поблагодарил спасателей, борющихся с паводком

— Сегодня у спасателей много работы. Они без сна и отдыха помогают жителям, попавшим в зону подтопления, — отметил он. — Уже эвакуировали более 250 человек.
Радий Хабиров поблагодарил их из-за самоотверженный труд и профессионализм. Также он отметил работу военных специалистов, которые уже 23 раза провели взрывные работы на реках.
Радий Хабиров отметил, что власти делают все возможное, чтобы предотвратить серьезные последствия паводка. При этом он признал, что стихия непредсказуема.
Глава Башкирии обратился ко всем жителям республики и призвал их беречь себя и близких. В случае необходимости рекомендовал звонить по номеру 112.