Вернувшуюся в Россию журналистку арестовали в Якутии за оправдание терроризма

По данным издания, фигурантке вменяют статью 205.2 УК РФ о призыве к терроризму и публичном оправдании терроризма. Александрова вернулась в родную республику из-за рубежа лишь в 2024 году. По словам местного журналиста Виталия Обедина, его коллегу уже арестовали.