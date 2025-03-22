Вернувшуюся в Россию журналистку арестовали в Якутии за оправдание терроризма

По данным издания, фигурантке вменяют статью 205.2 УК РФ о призыве к терроризму и публичном оправдании терроризма. Александрова вернулась в родную республику из-за рубежа лишь в 2024 году. По словам местного журналиста Виталия Обедина, его коллегу уже арестовали.
«Задержали вчера, сегодня уже состоялся суд, выбрали меру пресечения — заключение под стражу», — написал он.
А между тем завершилось дело журналистки Надежды Кеворковой, также обвиняемой в оправдании терроризма. Второй западный окружной военный суд назначил ей штраф в размере 600 тысяч рублей и освободил из-под стражи в зале суда.