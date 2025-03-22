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От −12 до +6: в Башкирии ожидаются серьезные перепады температур

Озвучен прогноз погоды на выходные.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 53% 756 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается переменчивая погода: мокрый снег, дождь и заморозки. Это следует из прогноза, предоставленного республиканским гидрометцентром.

Так, сегодня, 22 марта, ожидается неустойчивая погода. По данным метеорологов, жителей республики ждут осадки, перепады температур и порывистый ветер.

В дневные часы температура воздуха будет колебаться от 0 до +6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −5, местами до −12 градусов, что может привести к образованию гололедицы на дорогах. В северных и горных районах республики вероятны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Характер погоды не изменится и в воскресенье, 23 марта.