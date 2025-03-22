От −12 до +6: в Башкирии ожидаются серьезные перепады температур

В дневные часы температура воздуха будет колебаться от 0 до +6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −5, местами до −12 градусов, что может привести к образованию гололедицы на дорогах. В северных и горных районах республики вероятны осадки в виде мокрого снега и дождя.