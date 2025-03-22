Во Владивостоке перекроют движение на важном участке

Во Владивостоке ограничат движение под мостом на Фирсовской развязке. Об этом сообщает мэрия приморской столицы.
Движение здесь закроют в ночь с понедельника на вторник. Ограничения начнутся в 9 часов вечера 24 марта и продлятся до 5 утра следующего дня.
В это время на развязке будут ремонтировать аварийный тротуар. Часть его конструкции обвалилась на прошлой неделе.
Восстановить тротуар планируют за одну ночь. Автомобилистов в это время просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться альтернативными маршрутами.