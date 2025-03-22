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Во Владивостоке перекроют движение на важном участке

На одну ночь закроют проезд под мостом на Фирсовской развязке.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке ограничат движение под мостом на Фирсовской развязке. Об этом сообщает мэрия приморской столицы.

Движение здесь закроют в ночь с понедельника на вторник. Ограничения начнутся в 9 часов вечера 24 марта и продлятся до 5 утра следующего дня.

В это время на развязке будут ремонтировать аварийный тротуар. Часть его конструкции обвалилась на прошлой неделе.

Восстановить тротуар планируют за одну ночь. Автомобилистов в это время просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться альтернативными маршрутами.