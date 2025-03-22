Синоптик Ильин: с 25 марта Москву накроют дожди

Он добавил, что в течение всей недели будет дуть южный ветер со скоростью порядка 5−10 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться: если в понедельник прогнозируется около 760 миллиметров, то к четвергу-пятнице упадет до 740−745 миллиметров ртутного столба.