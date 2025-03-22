Синоптик Ильин: с 25 марта Москву накроют дожди

После ясных выходных Москву ждет пасмурная неделя, отметил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, если в понедельник, 24 марта, в столице будет тепло и ясно, воздух прогреется до 12 градусов тепла, то уже во вторник, 25 марта, регион накроют дожди.
«Во вторник ждем изменения погодных условий. Регион накроют дождевые облака. До конца недели ожидается пасмурная погода. Практически каждый день будет идти небольшой дождь», — рассказал синоптик.
Он добавил, что в течение всей недели будет дуть южный ветер со скоростью порядка 5−10 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться: если в понедельник прогнозируется около 760 миллиметров, то к четвергу-пятнице упадет до 740−745 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптик Ильин рассказал, что в выходные 22 и 23 марта столицу накроет антициклон, который принесет похолодание.