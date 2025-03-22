Россиян предупредили о схеме мошенников с лекарствами по «льготным» ценам

В МВД РФ рассказали о мошеннической схеме с лекарствами по «льготным» ценам, передает РИА Новости.
В ведомстве сообщили, что злоумышленники звонят пенсионерам и предлагают приобрести лекарства по «льготным» ценам. Получив деньги, мошенники либо продают жертве таблетки-пустышки либо же просто перестают выходить на связь.
В связи с этим в МВД призвали не верить незнакомцам, которые делают подобные предложения.
Ранее в МВД предупредили о новой волне мошенничества с использованием фальшивых QR-кодов для аренды электросамокатов и велосипедов.