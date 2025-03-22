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Россиян предупредили о схеме мошенников с лекарствами по «льготным» ценам

В МВД России предупредили о мошеннической схеме с лекарствами по «льготным» ценам.

Источник: Аргументы и факты

В МВД РФ рассказали о мошеннической схеме с лекарствами по «льготным» ценам, передает РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что злоумышленники звонят пенсионерам и предлагают приобрести лекарства по «льготным» ценам. Получив деньги, мошенники либо продают жертве таблетки-пустышки либо же просто перестают выходить на связь.

В связи с этим в МВД призвали не верить незнакомцам, которые делают подобные предложения.

Ранее в МВД предупредили о новой волне мошенничества с использованием фальшивых QR-кодов для аренды электросамокатов и велосипедов.