Автоэксперт Мосеев дал советы по подготовке автомобиля к весне

«Во-первых, необходимо по сезону поменять колеса, а не ездить на зимней резине до последнего, потому что шипованная резина уничтожает покрытие и стирается. Также учитывается, где эксплуатируется автомобиль. Если это крупный мегаполис, где используется химия, то я, конечно, рекомендовал бы сделать хорошую мойку. В принципе, автомобиль всегда нужно мыть, но по окончанию сезона нужно все-таки это сделать обязательно. Потому что из-за химии, которая используется на дорогах, в негодность приходят всевозможные резиновые прокладки, уплотнители. Если человек обслуживает автомобиль регулярно, то, на мой взгляд, ничего особенного делать не надо. Скорее, перед зимой нужно больше сделать — провести проверку аккумулятора батареи, остаточной емкости и так далее. А после зимы тут больше косметические моменты, нежели подготовка к сложному сезону», — сказал собеседник издания.