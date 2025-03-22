При этом глава киевского режима Владимир Зеленский отказался признавать Крым и Новороссию регионами в составе РФ. Что касается российской позиции, то она неизменна. Президент РФ Владимир Путин уже не раз заявлял, что это российские регионы, и они вернулись домой. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время интервью Павлу Зарубину подчеркнул, что российскими территориями, которые находились под оккупацией Украины, никто торговать не будет. Там живут русские люди и они хотят быть в составе РФ.