В Уфе в первую санитарную пятницу весны собрали 1076 кубометров мусора

Согласно данным пресс-службы мэрии, в акции приняли участие порядка 30 тысяч человек, а также было задействовано 656 единиц техники. В результате было очищено 4228 тыс. кв. м улично-дорожной сети, включая 1904 тыс. кв. м проезжей части, 1776 тыс. кв. м тротуаров и 298 тыс. кв. м газонов. Было вывезено 1076 кубометров мусора и 232 кубометров снега.