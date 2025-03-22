В Уфе в первую санитарную пятницу весны собрали 1076 кубометров мусора

В Уфе накануне, 21 марта, прошла акция по уборке города, известная как санитарная пятница. В мероприятии участвовали сотрудники администраций города и районов, представители министерств, ведомств, работники различных предприятий, организаций, а также активные жители.
Участники занимались уборкой закрепленных территорий, очищали фасады зданий, разрыхляли снег и собирали мусор. Коммунальные службы мыли улицы и остановочные павильоны.
Согласно данным пресс-службы мэрии, в акции приняли участие порядка 30 тысяч человек, а также было задействовано 656 единиц техники. В результате было очищено 4228 тыс. кв. м улично-дорожной сети, включая 1904 тыс. кв. м проезжей части, 1776 тыс. кв. м тротуаров и 298 тыс. кв. м газонов. Было вывезено 1076 кубометров мусора и 232 кубометров снега.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.