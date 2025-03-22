Магнитная активность и скачки давления: чего ждать от 23 марта метеозависимым

В дни магнитных бурь (и за 1−2 дня до них) измеряйте давление утром и вечером. Если показатели выше нормы — примите препараты, назначенные врачом. Даже если вы не гипертоник, держите под рукой тонометр: колебания давления могут быть внезапными. Избегайте кофе и алкоголя — они усиливают нагрузку на сосуды.