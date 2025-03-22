В Башкирии открыли движение по дороге Кара-Якупово — Петряево

В Чишминском районе движение по дороге Кара-Якупово — Петряево возобновилось в 18:30. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Башкирии.
Ранее, начиная с 18:00 19 марта, движение по этому участку дороги, включая мост через реку Уршак возле села Петряево, было полностью закрыто для всех видов транспорта.
Добавим, что из-за паводка закрыли еще два участка дорог в Иглинском и Стерлитамакском районах. Причиной тому стал весенний паводок.
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