«Мы сгорели живыми в огне». 22 марта в Беларуси отдают дань памяти жертвам трагедии в Хатыни

Деревню Хатынь уже не найти на картах Беларуси. Гитлеровцы сожгли ее вместе с 149 жителями, из которых 75 детей. Ни в чем не повинным людям фашисты вынесли смертный приговор. Из домов в деревне гитлеровцы выгнали стариков, детей, женщин и мужчин. Больных и немощных подталкивали прикладами. Всех согнали в сарай на окраине, в котором когда-то хранилось сено. Взрослые как могли успокаивали детей, но тревога с каждой минутой все сильнее охватывала их. Запертые внутри, они не знали, что творилось снаружи.
В это время несколько солдат обкладывали стены сарая соломой, лили бензин и жгли спички. Деревянный сарай мгновенно загорелся. В дыму задыхались и плакали дети. Взрослые пытались спасти детей. Под напором десятков человеческих тел не выдержали и рухнули двери. В горевшей одежде, охваченные ужасом, люди бросились бежать, но тех, кто вырывался из пламени, фашисты хладнокровно расстреливали из автоматов и пулеметов.
На месте деревни в память о погибших был создан мемориальный комплекс «Хатынь». Решение о строительстве мемориала было принято в 1966 году.
Тематически хатынский мемориал состоит из нескольких частей, но имеет единое композиционное решение, которое повторяет планировку бывшей деревни. В центре — бронзовая скульптура «Непокоренный человек». Это символ человека, который восстал живым из огня, вынес оттуда тело мертвого мальчика и несет его через годы, произнося вечное проклятие фашизму, проклятие любому злу на Земле. Его прообразом послужил свидетель хатынской трагедии Иосиф Каминский, чудом оставшийся в живых. Он, обгоревший, израненный, выбрался из полыхающего огнем сарая и среди трупов односельчан нашел изувеченное тело своего сына.
Рядом со скульптурой — сомкнутые гранитные плиты, напоминающие крышу сарая, в котором каратели сожгли жителей Хатыни. На братской могиле — мраморный венок памяти с символическим обращением погибших к живым с просьбой беречь мир и покой на Земле: «Люди добрые, помните: любили мы жизнь и Родину нашу, и вас, дорогие. Мы сгорели живыми в огне. Наша просьба ко всем: пусть скорбь и печаль обратятся в мужество ваше и силу, чтобы смогли вы утвердить навечно мир и покой на Земле. Чтобы отныне нигде и никогда в вихре пожаров жизнь не умирала!». С другой стороны венка — ответ живых погибшим: «Родные вы наши. Головы в скорби великой склонив, стоим перед вами. Вы не покорились фашистским убийцам в черные дни лихолетья. Вы приняли смерть, но пламя любви к Родине нашей советской вовек не погаснет. Память о вас в народе бессмертна, как вечна наша Земля и вечно яркое солнце над нею».
Бывшая улица деревни выложена серыми, под цвет пепла, железобетонными плитами. В тех местах, где раньше были сельские дома, поставлено 26 символических бетонных нижних венцов срубов и столько же обелисков, напоминающих печные трубы, обожженные огнем. Перед каждым из сожженных домов установлена открытая калитка как символ гостеприимства жителей деревни. На трубах-обелисках — бронзовые таблички с именами тех, кто родился и жил в этом доме, а позже погиб в огненном плену. Обелиски увенчаны колоколами, которые печально звонят каждые 30 секунд, напоминая посетителям о произошедшей здесь трагедии.
На территории комплекса находится единственное в мире Кладбище деревень — 185 символических могил, каждая из которых напоминает об одной из сожженных вместе с жителями в годы Великой Отечественной войны, но так и не восстановленных белорусских деревень. 186-я не возрожденная деревня — это сама Хатынь. Каждая символическая могила сожженной деревни представляет собой пепелище, в центре которого расположен пьедестал в виде языка пламени — образ того, что поселение было сожжено. Тут же в траурной урне хранится земля из уничтоженной карателями деревни.
Однако в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа были установлены новые факты. Список сел и деревень, разделивших трагическую судьбу Хатыни, то есть тех, которые были сожжены полностью с жителями и не восстановились после войны, дополнен новыми населенными пунктами. На данный момент их насчитывается не менее 288.
Еще один мемориальный элемент хатынского комплекса — Древо жизни, на ветвях которого в алфавитном порядке перечислены названия 433 белорусских деревень, сожженных оккупантами вместе с жителями, но восстановленных после войны. На мемориальной Стене памяти установлены памятные плиты с названиями 260 лагерей смерти и мест, где фашисты массово истребляли на территории Беларуси людей. В память о погибших горит Вечный огонь.
Каждый из элементов хатынского мемориала имеет свою символику, в которой заключен глубокий смысл о пережитой жителями нашей страны в годы Великой Отечественной войны трагедии, непокорности и мужестве белорусского народа.
В 2004 году, к 60-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, по поручению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко была проведена реконструкция Государственного мемориального комплекса «Хатынь», завершившаяся к 25 июня 2004 года.
18 марта 2023 года на территории мемориального комплекса «Хатынь» состоялась церемония освящения церкви Рождества Пресвятой Богородицы, воссозданной по образу и подобию того храма, который был здесь раньше. Построить копию церкви удалось благодаря тому, что в Национальном историческом архиве сохранились описания хатынского храма конца XVIII века.
В день 80-й годовщины трагедии деревни Хатынь, 22 марта 2023 года, в мемориальном комплексе состоялось открытие нового Музея памяти жертв белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Его экспозиция небольшая, но производит неизгладимое впечатление и позволяет глубоко прочувствовать трагедию войны. Не зря посещение музея не рекомендуется лицам младше 12 лет.
Трагедия Хатыни — не случайный эпизод войны, а один из тысячи фактов, свидетельствующих о целенаправленной политике геноцида гитлеровской Германии по отношению к населению Беларуси.
8 февраля 2024 года в Беларуси начался судебный процесс по делу Владимира Катрюка, известного как палач Хатыни. Осенью 1941 года он добровольно вступил в организацию украинских националистов, а затем (не позднее января 1943 года) вошел в состав вооруженной организованной преступной группы — 118-го батальона охранной полиции. Совместно с иными карателями, являясь командиром отделения, он реализовывал общую с нацистскими преступниками цель планомерного уничтожения белорусского народа путем убийств, лишения людей жилья, одежды и продуктов питания. Катрюку удалось избежать ответственности. Он скрылся от правосудия и проживал в Канаде до своей смерти. 18 марта 2024 года Верховный Суд Беларуси признал Владимира Катрюка виновным в совершении геноцида, то есть преступлении, предусмотренном ст. 127 УК. В отношении него был вынесен обвинительный приговор без назначения наказания.
30 декабря 2024 года Верховный Суд Беларуси признал виновным в совершении геноцида командира 118-го батальона охранной полиции Константина Смовского. Он возглавил батальон практически с момента его создания и осуществлял командование им под кураторством офицера СС. С января 1943 года по май 1944-го Смовский совершал массовые убийства мирного населения, в том числе лиц, находящихся в беспомощном состоянии, обеспечивал принудительное перемещение людей в Германию для привлечения к непосильному рабскому труду и иным формам эксплуатации. Он непосредственно участвовал в убийстве ни в чем не повинных мирных жителей Хатыни. После окончания войны Смовский проживал на территории Западной Германии, а затем — в США. Приговор ему также был вынесен посмертно, без назначения наказания.
Комплекс «Хатынь» включен в Государственный список историко-культурного наследия. Сюда едут люди из разных стран, чтобы отдать дань памяти всем погибшим в пламени военного лихолетья белорусам. Хатынь навсегда останется страшным символом тысяч белорусских деревень и сел, уничтоженных в годы Великой Отечественной войны. Колокола Хатыни — это память и предостережение всему миру о том, что беда, случившаяся здесь, больше никогда не должна повториться.