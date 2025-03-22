Хабаровские кафе кормят посетителей сомнительным мясом

В Хабаровском крае с января по 18 марта Россельхознадзор провёл 34 проверки предприятий общепита. По итогам выдано 23 предостережения за нарушения ветеринарных норм, связанных с поставкой мяса неизвестного происхождения, сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления ведомства.
Чаще всего компании не регистрируются в системе «ВетИС». Например, два кафе в Хабаровске работают без регистрации, а также получают мясо птицы и свинину без ветеринарных документов.
Несколько других заведений преимущественно азиатской кухни — кафе, павильоны и кофейни — также не зарегистрированы официально. Они готовят блюда из сырья животного происхождения без подтверждения его безопасности.
«Отсутствие контроля за товарами нарушает ветеринарные и технические нормы, а также создаёт угрозу здоровью потребителей», — отметили в Россельхознадзоре.
Всем предприятиям общепита, которые получили предостережения, предписано устранить несоответствия обязательным требованиям. Сведения о выявленных проблемах переданы в Роспотребнадзор Хабаровского края.