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Хабаровские кафе кормят посетителей сомнительным мясом

Россельхознадзор провёл 34 проверки и выявил десятки нарушений.

Источник: Freepik

В Хабаровском крае с января по 18 марта Россельхознадзор провёл 34 проверки предприятий общепита. По итогам выдано 23 предостережения за нарушения ветеринарных норм, связанных с поставкой мяса неизвестного происхождения, сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления ведомства.

Чаще всего компании не регистрируются в системе «ВетИС». Например, два кафе в Хабаровске работают без регистрации, а также получают мясо птицы и свинину без ветеринарных документов.

Несколько других заведений преимущественно азиатской кухни — кафе, павильоны и кофейни — также не зарегистрированы официально. Они готовят блюда из сырья животного происхождения без подтверждения его безопасности.

«Отсутствие контроля за товарами нарушает ветеринарные и технические нормы, а также создаёт угрозу здоровью потребителей», — отметили в Россельхознадзоре.

Всем предприятиям общепита, которые получили предостережения, предписано устранить несоответствия обязательным требованиям. Сведения о выявленных проблемах переданы в Роспотребнадзор Хабаровского края.