Игорь Кобзев отменил встречи с жителями Тулунского района из-за болезни

«Принял решение не рисковать ничьим здоровьем, обе встречи в Тулуне и Тулунском районе обязательно проведу в следующий свой приезд, — говорит Игорь Кобзев. — Понимаю, что у людей должна быть возможность задать свои вопросы губернатору и министрам лично. В Тулунском районе работу продолжит председатель правительства региона Константин Зайцев и министры, которые посетят ряд объектов».