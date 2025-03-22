Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отменил встречи с жителями Тулунского района из-за болезни. Об этом глава региона сообщил в своём официальном Телеграм-канале.
«Принял решение не рисковать ничьим здоровьем, обе встречи в Тулуне и Тулунском районе обязательно проведу в следующий свой приезд, — говорит Игорь Кобзев. — Понимаю, что у людей должна быть возможность задать свои вопросы губернатору и министрам лично. В Тулунском районе работу продолжит председатель правительства региона Константин Зайцев и министры, которые посетят ряд объектов».
Напомним, ранее в Тулуне Игорь Кобзев принял участие в заседании Регионального совета и встретился с мэром города Михаилом Гильдебрантом. Сейчас город готовится к своему 100-летнему юбилею, который отметит в 2027 году. В планах — строительство новых социальных и инфраструктурных объектов.