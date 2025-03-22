Академик Каляев: искусственный интеллект не способен полноценно заменить ученого

«Безусловно, ИИ — это очень хороший и важный инструмент для современных научных исследований, особенно тех, которые связаны с обработкой и анализом огромных массивов экспериментальных данных. Он может помочь ученым быстро и эффективно обработать огромные массивы данных, с чем люди просто физически справиться не могут, и найти в них какие-то закономерности, которые “с первого взгляда” просто не видны. Но делать какие-то выводы, вывести новые теоремы или сформулировать новые законы на основе этих закономерностей ИИ вряд ли сможет, по крайней мере сейчас это могут сделать только люди-ученые», — сказал он.