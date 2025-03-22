Академик Каляев: искусственный интеллект не способен полноценно заменить ученого

МОСКВА, 22 марта /ТАСС/. Искусственный интеллект пока не способен полноценно заменить ученого — исследователя, и вряд ли он сможет в будущем выдвигать новые теоремы или формулировать новые научные законы, заявил ТАСС один из ведущих отечественных и мировых специалистов в области компьютерных технологий академик Российской академии наук Игорь Каляев.
«Безусловно, ИИ — это очень хороший и важный инструмент для современных научных исследований, особенно тех, которые связаны с обработкой и анализом огромных массивов экспериментальных данных. Он может помочь ученым быстро и эффективно обработать огромные массивы данных, с чем люди просто физически справиться не могут, и найти в них какие-то закономерности, которые “с первого взгляда” просто не видны. Но делать какие-то выводы, вывести новые теоремы или сформулировать новые законы на основе этих закономерностей ИИ вряд ли сможет, по крайней мере сейчас это могут сделать только люди-ученые», — сказал он.
Академик Каляев отметил, что «основные принципы поиска этих закономерностей в массивах данных также должны быть сформулированы учеными, после чего необходимо обучить ИИ этим принципам».
«Еще раз подчеркиваю, что ИИ — это инструмент для научных исследований, который автоматизирует и ускоряет рутинные операции научного поиска, но самостоятельно без человека-ученого он вряд ли сможет совершить какие-либо научные открытия», — сказал академик.
Ранее газета The Independent сообщила, что инструмент ИИ от Google за два дня смог решить проблему, над которой ученые бились десять лет. Исследователи из Имперского колледжа Лондона задали ИИ-модели вопрос о способности супербактерий противостоять антибиотикам. Инструмент выдал несколько ответов, включая вариант, к которому ученые пришли за десять лет.