Река Белая в Уфе за сутки поднялась на 1,2 метра

За прошедшие 24 часа уровень реки Белая в районе Уфы поднялся на 124 см. Об этом свидетельствуют данные Башгидромета.
В минувший день в столице наблюдалось редкое явление — интенсивный ледоход, сопровождавшийся образованием затора у Монумента Дружбы, перед крутым изгибом реки. Вечером того же дня аварийные службы оперативно ликвидировали затор.
На текущий момент уровень воды в Белой составляет 511 см. Выход реки из берегов возможен при достижении отметки 600 см.
Согласно информации с гидропоста в Шакше, уровень реки Уфа увеличился на 66 см и достиг 414 см. До выхода воды на пойму остается четыре метра.
Река Дёма поднялась на пять сантиметров, достигнув отметки 388 см. Превышение уровня воды, при котором возможен выход из берегов, начинается с 520 см.
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