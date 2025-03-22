Строить модульный корпус школы № 76 в Красноярске начнут в этом году

«Я родилась в этом районе, озёра для меня — любимое место отдыха с детства. Уже сейчас много людей приходят провести здесь время, погулять, просто посидеть на берегу. Мы выходим с соседями на уборку территории и очень рады, что озёра становятся красивыми и ухоженными», — рассказала жительница Пашенного Вера Линаск.