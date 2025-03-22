Строить модульный корпус школы № 76 в Красноярске начнут в этом году

В Свердловском районе Красноярска строительство модульного корпуса для учеников начальной школы № 76 начнётся уже в этом году. Об этом на страницах соцсетей сообщил мэр Красноярска.
Владислав Логинов обсудил с красноярцами перспективы развития Свердловского района. Одна из важных задач — ремонт корпуса школы № 76 на ул. 60 лет Октября, 96. Этот вопрос прозвучал на прямой линии губернатора региона. Здание признали аварийным ещё в июле 2023 года.
Власти города нашли подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию для снятия аварийной ситуации. Для более оперативного решения вопроса по обеспечению местами учащихся будет начато строительство модульного корпуса для начальной школы на 270 мест. Модуль на два блока с 9 кабинетами появится на пустыре рядом со зданием школы, в котором сейчас обучаются дети.
Кроме того, мэр с жителями района обсудил продолжение благоустройства территорий территория вблизи озёр на Пашенном. По просьбам красноярцев рядом с зоной отдыха обустроят дополнительные пешеходные дорожки, а вблизи дома № 109 по улице Судостроительной установят светофоры для обеспечения безопасности.
«Я родилась в этом районе, озёра для меня — любимое место отдыха с детства. Уже сейчас много людей приходят провести здесь время, погулять, просто посидеть на берегу. Мы выходим с соседями на уборку территории и очень рады, что озёра становятся красивыми и ухоженными», — рассказала жительница Пашенного Вера Линаск.
Недалеко от озёр сейчас строится поликлиника. Для удобства пациентов комплексно благоустроят пешеходную зону, обустроят парковку на 86 мест.
«Вместе с жителями договорились встретиться на объектах благоустройства уже в конце лета, чтобы оценить результат. Также в рамках подготовки к 400-летию Красноярска мы запланировали расширение улицы Свердловской и строительство безопасного пешеходного перехода в парк “Роев ручей”. Ищем подрядчика на разработку необходимой для реконструкции улицы документации», — сказал Владислав Логинов.