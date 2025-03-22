Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске волонтер случайно нашла пропавшего мальчика

Волонтер-поисковик гуляла с дочерью и нашла ребенка, ориентировку на поиск которого только что сделала.

Источник: Соцсети

В Красноярске произошла необычная история — почти как из фильма с хорошим концом.

Александра — координатор отряда «Поиска пропавших детей» им. Оксаны Василишиной. Мартовским вечером ей пришла заявка о пропаже 8-летнего мальчика, женщина в это время была с маленькой дочерью на прогулке. Александра готовила ориентировку, но внезапно увидела мальчика с присланного фото прямо перед собой.

Надо сказать, что Александра с дочкой находились довольно далеко от того места, где пропал мальчик, но сомнений не было — это он! Ребенок не пострадал, но вот уходить с места, где его нашли, совершенно не хотел.

Волонтер с дочерью нашли общий язык с мальчишкой. Малышка, несмотря на нежный возраст — всего 3,5 года, — очень быстро затянула парня в совместные игры, разговоры и догонялки. Через ребенка у пропавшего появилось доверие и ко взрослому.

«Я не могу представить, что было бы, если бы мы не решили поехать прогуляться именно туда. Мальчик был один на улице и не собирался возвращаться домой. Это было страшно осознавать», — рассказала Александра.