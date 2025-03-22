В Красноярске волонтер случайно нашла пропавшего мальчика

В Красноярске произошла необычная история — почти как из фильма с хорошим концом.
Александра — координатор отряда «Поиска пропавших детей» им. Оксаны Василишиной. Мартовским вечером ей пришла заявка о пропаже 8-летнего мальчика, женщина в это время была с маленькой дочерью на прогулке. Александра готовила ориентировку, но внезапно увидела мальчика с присланного фото прямо перед собой.
Надо сказать, что Александра с дочкой находились довольно далеко от того места, где пропал мальчик, но сомнений не было — это он! Ребенок не пострадал, но вот уходить с места, где его нашли, совершенно не хотел.
Волонтер с дочерью нашли общий язык с мальчишкой. Малышка, несмотря на нежный возраст — всего 3,5 года, — очень быстро затянула парня в совместные игры, разговоры и догонялки. Через ребенка у пропавшего появилось доверие и ко взрослому.
«Я не могу представить, что было бы, если бы мы не решили поехать прогуляться именно туда. Мальчик был один на улице и не собирался возвращаться домой. Это было страшно осознавать», — рассказала Александра.