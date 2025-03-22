В Екатеринбурге завершается запись детей в летние лагеря

Отметим, что в 2025 году в Екатеринбурге 60 тысяч детей отдохнут по программам оздоровления: 27 тысяч школьников отправят в загородные лагеря, 24 тысячи подростков будут посещать пришкольные лагеря, 5 тысяч человек отправят в санатории российских регионов.