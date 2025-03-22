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В Екатеринбурге завершается запись детей в летние лагеря

Запись в летние лагеря Екатеринбурга завершается 24 марта: места еще есть.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 24 марта завершится запись детей в летние лагеря дневного пребывания при школах. Сейчас родители подали 19 500 заявлений, пока свободные места в нескольких лагерях еще есть.

В мэрии Екатеринбурга сообщили, что записать ребенка в детский пришкольный лагерь можно через портал Госуслуг, в любом отделении МФЦ, а также в школе, где расположен лагерь.

Субсидию на путевку летний лагерь при школе в этом году можно использовать до четырех раз.

Отметим, что в 2025 году в Екатеринбурге 60 тысяч детей отдохнут по программам оздоровления: 27 тысяч школьников отправят в загородные лагеря, 24 тысячи подростков будут посещать пришкольные лагеря, 5 тысяч человек отправят в санатории российских регионов.