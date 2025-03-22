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Новосибирцы ищут информацию о родных участниках Великой Отечественной войны

Большинство архивов доступно онлайн.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске работают пять организаций, которые помогут найти данные о фронтовиках Великой Отечественной. Об этом сообщается на сайте минобороны РФ.

По данным ведомства, найти родственников помогут электронные базы данных на сайтах «Память народа» и «Подвиг народа». Для более подробного поиска можно обратиться в организации на территории Новосибирской области.

Военный комиссариат Новосибирской области поможет найти документы о призыве на военную службу, постановке на воинский учет, личные и наградные дела граждан, призванных из Новосибирской области.

Государственный архив Новосибирской области поможет с генеалогическими запросами родства. При нем работает сайт «Мультимедийный архив Новосибирской области».

Электронный архив «Мемориал Славы новосибирцев» включает более 314 тысяч персоналий. Справочник «Электронная Сибирь» также содержит информацию о фронтовиках из Новосибирской области и местах их захоронений.

Сайт «Новосибирской книги памяти» включает данные более 176 тысяч человек, архив «Они вернулись с Победой» составляет более 147 тысяч фамилий.