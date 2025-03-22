Эксперты рассказали, как избежать гепатита Е

Гепатит Е — это инфекционное заболевание печени, которое может протекать без желтухи у детей, тогда как у взрослых выражается желтым оттенком кожи.
Чтобы минимизировать риск заражения, эксперты советуют соблюдать следующие меры предосторожности:
• Регулярно мыть руки, особенно перед приемом пищи и после посещения туалета;
• Купаться только в разрешенных для этого водоемах;
• Избегать глотания воды при купании;
• Не употреблять мясо в сыром или недостаточно термически обработанном виде;
• Тщательно мыть овощи и фрукты перед едой;
• Приобретать продукты только в проверенных торговых точках.
Особенно уязвимыми к гепатиту Е являются беременные женщины и роженицы в первые дни после родов, так как у них увеличивается риск выкидышей и преждевременных родов.
Заболевание передается исключительно от переносчика инфекции, причем среди животных чаще всего им болеют свиньи, реже — кабаны и олени. Гепатит Е может распространяться водным, пищевым и контактно-бытовым путями.