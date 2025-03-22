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Эксперты рассказали, как избежать гепатита Е

Специалисты Роспотребнадзора в Красноярском крае обратили внимание на опасность гепатита Е и предоставили рекомендации по его профилактике.

Источник: РИА "Новости"

Гепатит Е — это инфекционное заболевание печени, которое может протекать без желтухи у детей, тогда как у взрослых выражается желтым оттенком кожи.

Чтобы минимизировать риск заражения, эксперты советуют соблюдать следующие меры предосторожности:

• Регулярно мыть руки, особенно перед приемом пищи и после посещения туалета;

• Купаться только в разрешенных для этого водоемах;

• Избегать глотания воды при купании;

• Не употреблять мясо в сыром или недостаточно термически обработанном виде;

• Тщательно мыть овощи и фрукты перед едой;

• Приобретать продукты только в проверенных торговых точках.

Особенно уязвимыми к гепатиту Е являются беременные женщины и роженицы в первые дни после родов, так как у них увеличивается риск выкидышей и преждевременных родов.

Заболевание передается исключительно от переносчика инфекции, причем среди животных чаще всего им болеют свиньи, реже — кабаны и олени. Гепатит Е может распространяться водным, пищевым и контактно-бытовым путями.