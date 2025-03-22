Субботники пройдут в столице 12 и 26 апреля — Мэр Москвы

На субботники приглашают школьников, студентов, сотрудников предприятий и всех москвичей, желающих принять участие в благоустройстве города. Они будут работать в парках и во дворах, на территориях объектов социальной сферы: прогребать газоны, обустраивать цветочные клумбы и высаживать деревья. Всем участникам выдадут необходимый инвентарь.