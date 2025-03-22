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Субботники пройдут в столице 12 и 26 апреля — Мэр Москвы

Приглашаются школьники, студенты, сотрудники предприятий и все москвичи, желающие принять участие в благоустройстве города.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 1 по 30 апреля в Москве пройдет месячник по уборке и благоустройству территории. Традиционные общегородские субботники запланированы на 12 и 26 апреля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Весь этот и следующий месяц будем делать генеральную уборку Москвы. Приведем в порядок городские территории, дома и дворы, дороги, мосты и памятники, подготовим фонтаны к открытию сезона», — написал Мэр Москвы.

В ходе мероприятий по уборке и благоустройству планируется привести в порядок:

— городские и внутридворовые территории (уборка мусора, прогребание и ремонт газонов, приведение в порядок цветников, ремонт детских и спортивных площадок, ремонт и покраска малых архитектурных форм, покраска контейнерных площадок, ремонт контейнеров);

— жилые дома (промывка и ремонт цоколей и фасадов зданий, ремонт входных дверей, крылец, козырьков подъездов, лестниц, приведение в порядок подвальных и чердачных помещений);

— дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру (ремонт и покраска дорожных ограждений и остановок общественного транспорта, промывка дорожных знаков и указателей, старт работ по обновлению дорожной разметки);

— инженерные сооружения и объекты монументального искусства (промывка памятников и городских скульптур, пешеходных переходов, тоннелей, мостов и эстакад, подготовка к открытию сезона фонтанов);

— объекты энергоснабжения (промывка и покраска уличных фонарей, текущий ремонт и обслуживание коллекторов, вентиляционных шахт, центральных тепловых пунктов и других объектов);

— территории организаций, включая строительные площадки и подъезды к ним (промывка витрин предприятий торговли, благоустройство территорий предприятий с посадкой деревьев и устройством цветников, приведение в надлежащий вид территорий строительных объектов и их ограждений).

На субботники приглашают школьников, студентов, сотрудников предприятий и всех москвичей, желающих принять участие в благоустройстве города. Они будут работать в парках и во дворах, на территориях объектов социальной сферы: прогребать газоны, обустраивать цветочные клумбы и высаживать деревья. Всем участникам выдадут необходимый инвентарь.

Информацию о местах проведения субботников и пунктах выдачи инвентаря опубликуют в СМИ, на сайтах префектур и районных управ. Там же можно будет узнать контакты ответственных за организацию работ.

Для проведения субботников создан городской штаб под руководством заместителя Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Ожидается, что в этом году в субботниках примут участие не менее миллиона горожан.