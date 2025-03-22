График движения поездов на МЦД-4 изменится с 22 по 23 марта

С 08:00 субботы до 08:00 воскресенья поезда в сторону Апрелевки не будут останавливаться на станциях Кусково и Чухлинка. Чтобы добраться от них до центра, потребуется проехать до Новогиреева и пересесть на поезд в обратном направлении. Пути отправления поездов могут меняться, поэтому пассажирам перед выходом на платформу необходимо сверяться с информацией на табло.