График движения поездов на МЦД-4 изменится с 22 по 23 марта

График движения поездов четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) и станций дальнего пригорода Нижегородского направления изменится с 22 по 23 марта.
В субботу на Нижегородском направлении с начала движения и до 08:00 интервалы увеличатся до 30 минут. Часть составов в сторону Апрелевки проследует мимо станций Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Кусково и Чухлинка. Некоторые поезда дальнего пригорода будут ходить от и до станции Железнодорожная.
С 08:00 субботы до 08:00 воскресенья поезда в сторону Апрелевки не будут останавливаться на станциях Кусково и Чухлинка. Чтобы добраться от них до центра, потребуется проехать до Новогиреева и пересесть на поезд в обратном направлении. Пути отправления поездов могут меняться, поэтому пассажирам перед выходом на платформу необходимо сверяться с информацией на табло.
С 08:00 субботы до конца выходных часть составов проследует укороченными маршрутами от и до станций Площадь Трех вокзалов, Железнодорожная, Фрязево и Храпуново.
На Калужском направлении некоторые поезда будут курсировать от и до станций Лесной Городок, Солнечная, Мещерская и Площадь Трех вокзалов, а интервалы движения составят до 20 минут.
На участке от Курской до Марьиной Рощи в субботу до 08:00 интервалы движения частично увеличатся до 40 минут. После 08:00 и до конца воскресенья — до 15 минут.
Изменения на участках от Фрязева до Павловского Посада связаны с капитальным ремонтом пути, а от Железнодорожной до Нижегородской — с подготовкой инфраструктуры к вводу станции Железнодорожная после реконструкции. Все работы проводятся совместно с ОАО «РЖД».
Пассажирам рекомендуется планировать поездки заранее и сверяться с расписанием пригородных и городских поездов в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также на сайте перевозчика.