В Хабаровске сделали тысячу сухих душей для бойцов СВО

В Хабаровске в Индустриальном районе изготовили тысячу сухих душей для бойцов на передовой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Идея возникла в комитете по управлению районом после того, как сотрудники сделали такие же наборы дома для близких в зоне СВО. Председатель комитета Мария Матаева отметила, что у военных не всегда есть доступ к бане, и сухой душ помогает поддерживать гигиену в окопах. Чтобы помочь бойцам, волонтёры собрали деньги, купили материалы и начали производство.
«Процесс включает нарезку ткани, пропитку раствором, сушку и упаковку в герметичные пакеты с инструкцией. Кусочек ткани при смачивании превращается в подобие мыльной мочалки. Боец может обтереться ею, а потом вытереться насухо полотенцем, которое идёт в комплекте», — рассказала Матаева.
Готовые наборы будут переданы волонтёрам движения «Своих не бросаем. Хабаровск» — они доставят их на фронт вместе с другой гуманитарной помощью.