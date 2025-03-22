В Хабаровске сделали тысячу сухих душей для бойцов СВО

Идея возникла в комитете по управлению районом после того, как сотрудники сделали такие же наборы дома для близких в зоне СВО. Председатель комитета Мария Матаева отметила, что у военных не всегда есть доступ к бане, и сухой душ помогает поддерживать гигиену в окопах. Чтобы помочь бойцам, волонтёры собрали деньги, купили материалы и начали производство.