«Очень тяжело нам далась»: рысь по кличке Тайга смогла победить серьезную болезнь, травму и обрела счастье

Еще котенком рысь с величественным именем Тайга попала в Сибирский зоопарк в Иркутске. Судьба у хищницы оказалась не из легких. Детеныш заболел энтеритом — воспалением тонкой кишки. При хроническом течении такой диагноз грозит атрофией слизистой оболочки. В случае Тайги ситуация была крайне серьезной.
— Вместе с этим рысь поступила с пробитой мордой. Травма стала результатом драки Тайги с сестрой, — рассказали в зоопарке. — Лечили пациентку целый месяц.
Спустя почти 2 года трудно поверить, что животное когда-то находилось на грани жизни и смерти. Тайга заметно выросла и окрепла. А с сотрудниками зоопарка ведет себя, едва ли не как домашняя кошка.
Напомним, ранее редкого удода выходили сотрудники Иркутской зоогалереи.