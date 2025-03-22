В Новосибирске у метро заработает передвижной флюорограф

В Новосибирске на площади Гарина-Михайловского будет работать передвижной медицинский комплекс с флюорографом. Акция будет проходить 24 марта в честь Всемирного дня борьбы против туберкулёза. Об этом сообщает областной Минздрав.
Автомобиль с флюорографической установкой на борту будет дежурить с 11:00 до 17:00 у торговых и остановочных павильонов. Обследование в нём смогут пройти все желающие старше 15 лет, предъявив паспорт и полис ОМС.
По словам специалистов, делать флюорографию нужно делать каждый год. Процедура помогает выявить туберкулёз, рак лёгких, воспалительные процессы и другие патологии.
Ранее новосибирцам предложили бесплатно прививать питомцев от бешенства.
Екатерина Павлюх.