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Виктория Азаренко выбыла из турнира в Майами из-за травмы плеча, не доиграв матч

Белоруска Виктория Азаренко досрочно снялась с игры на турнире в Майами из-за травмы.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выбыла из турнира в Майами из-за травмы плеча, не доиграв матч, пишет Sputnik.by.

Азаренко в 1/32 финала турнира WTA-1000 встречалась с представительницей Чехии Каролиной Муховой. В первом сете белоруска проиграла со счетом 0:6 и отказалась продолжать игру. Согласно предварительным данным, в момент игры теннисистка получила травму плеча.

Тем временем мы узнали, что произошло после победы Арины Соболенко над Томовой в Майами: «Не могу смотреть, как я кричу, визжу и бросаю ракетки».

Кстати, Соболенко блеснула с бойфрендом на вечеринке в Майами.

Ранее Минтруда сказало, должен ли белорус на удаленке быть дома в рабочее время.