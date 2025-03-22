Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выбыла из турнира в Майами из-за травмы плеча, не доиграв матч, пишет Sputnik.by.
Азаренко в 1/32 финала турнира WTA-1000 встречалась с представительницей Чехии Каролиной Муховой. В первом сете белоруска проиграла со счетом 0:6 и отказалась продолжать игру. Согласно предварительным данным, в момент игры теннисистка получила травму плеча.
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