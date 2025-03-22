Омские дороги начали ремонтировать с использованием горячего асфальта

Омские дорожники приступили к ремонту дорог с использованием горячего асфальта. Первую партию изготовили минувшей ночью на муниципальном асфальто-бетонном заводе, запущенном пока в тестовом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.