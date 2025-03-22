Омские дороги начали ремонтировать с использованием горячего асфальта

Омские дорожники приступили к ремонту дорог с использованием горячего асфальта. Первую партию изготовили минувшей ночью на муниципальном асфальто-бетонном заводе, запущенном пока в тестовом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Пробную партию горячего асфальта весом 44 тонны использовали для ямочного ремонта на улицах 70 лет Октября, Булатова, Ипподромной, Иртышской набережной, Панфилова и ряде других.
По планам муниципальный завод заработает в штатном режиме в течение ближайших дней. С выходом на полную мощность бригады УДХБ продолжат работы в усиленном темпе.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омская мэрия перечислила самые аварийно-опасные дороги в городе.